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21 октября 2021 года 13:11
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4500-4540п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4500-4540 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 находится вблизи исторического максимума. Индикатор MACD сигнализирует о сильных позициях "быков", а RSI приближается к зоне перекупленности, хотя и сохраняет некоторый потенциал роста. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, однако позитивный импульс постепенно угасает. Это дает основание ожидать краткосрочную коррекцию к ближайшему уровню поддержки в области 50-дневной скользящей средней", - пишут аналитики инвесткомпании. Эксперты отмечают, что в фокусе внимания инвесторов будет отчетность за третий квартал Intel Corp., в частности, данные по продажам чипов в потребительском сегменте. Последние тесты сигнализируют о более высокой, чем у аналогов AMD, производительности чипов Intel для ПК. Ожидается, что менеджмент конкретизирует информацию о сроках продаж GPU и серверных Sapphire Rapids, а также об объемах инвестиций в создание двух производственных площадок в Европе. Аналитики сохраняют осторожный прогноз в отношении акций Intel, оценивая стабилизацию в пользовательском сегменте как временное явление. Задержки вывода на рынок решений для серверного сегмента продолжают оказывать давление на позиции эмитента. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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