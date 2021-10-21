Рубль будет торговаться в диапазоне 70,5-72 руб./$1 до конца недели - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 70,5-72 руб./$1 на этой неделе, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в среду снизился на 0,1% до 70,8 руб./$1, впрочем, в четверг он растет на 0,15% и находится около 71 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Определенное давление на рубль оказывает умеренная коррекция в ценах на энергоресурсы, но пока рано говорить о значительном снижении цен на них, и этот фактор в целом продолжит оказывать рублю поддержку. От ослабления рубль защищает и фактор налогового периода, который должен усилить свое влияние завтра. В целом новых принципиально важных для рубля событий не происходит, и мы продолжаем ожидать, что на этой неделе курс USD/RUB будет находиться в диапазоне 70,5-72 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

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