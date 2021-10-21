Возможно удержание ставки ЦБР на повышенном уровне до середины 2022г - Росбанк

Возможно удержание ключевой ставки ЦБ РФ на повышенном уровне до середины 2022 года, считают аналитики Росбанка.

"Период повышенной инфляции может затянуться и сохранить негативное влияние на инфляционные ожидания производителей продуктов питания и потребителей. Для Банка России подобная ситуация может стать поводом для немедленного реагирования - подъем ключевой ставки на 50 б.п. на заседании 22 октября 2021 года и ее удержание на повышенном уровне до середины 2022 года", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.