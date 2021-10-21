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21 октября 2021 года 11:34
ПСБ рекомендует покупать акции Норникеля с целью 26767 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 26767 руб. за штуку, говорится в комментарии банка. "Компания увеличила добычу никеля на 55% кв/кв, меди - на 42% кв/кв, а МПГ в - среднем на 8,5% по сравнению со 2 кварталом 2021 года. Квартальный рост показателей объясняется восстановлением добычи на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский", который были подтоплены вследствие аварии, произошедшей в начале года. В годовом сопоставлении результатов за 9 месяцев добыча ожидаемо снизилась. Представленные результаты оказались в рамках прогнозов. Отмечаем, что компания сохранила прогноз по добыче и срокам полного восстановления работ на "Таймырском". Ожидается, что рудник выйдет на полную мощность в декабре текущего года. Мы продолжаем положительно смотреть на бизнес "Норильского никеля", выделяем высокое качество активов и хороший дивидендный профиль компании. Мы рекомендуем "покупать" бумаги компании с целевой ценой 26767 рублей за акцию". - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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