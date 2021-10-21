Вероятно повышение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в октябре - "Локо-Инвест"

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на заседании регулятора в пятницу, 22 октября 2021 года, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Опубликованные вечером в среду недельные данные по инфляции вновь разочаровали сохранением повышенных уровней (0,26% н/н, 7,80% г/г), в том числе из-за удорожания плодоовощной продукции. Но даже без их учета (по нашим грубым оценкам) рост цен на остальные товары и услуги ускоряется третью неделю подряд, что вряд ли будет проигнорировано ЦБ. Сохраняем свой прогноз роста ключевой ставки на 50 б.п., даже несмотря на возросшие риски, связанные с COVID-19, и объявленные "нерабочие" дни", - указывает эксперт.

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