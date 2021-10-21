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21 октября 2021 года 11:00
"Атон" подтверждает рейтинг акций Норникеля на уровне "выше рынка"
"Атон" подтверждает рейтинг акций "Норильского никеля" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Норникель" опубликовал операционные результаты на 3К21: консолидированное производство никеля выросло на 55% кв/кв, до 51 тыс. т., производство меди увеличилось на 42% кв/кв, до 116 тыс. т., производство палладия выросло на 9% кв/кв, до 598 тыс. унц., а платины - на 8% кв/кв, до 145 тыс. унц. В комментарии подчеркивается, что производство было поддержано окончанием восстановительных работ на руднике Таймырский, а также увеличением производительности на Норильской обогатительной фабрике. "Рост производства в 3К21 в целом соответствует ожиданиям рынка, учитывая что компания ранее сообщала о восстановлении рудников. Результаты за 9M21 предполагают прогресс относительно годового прогноза в 65% по никелю, 84% - по меди, 80% - по палладию и 76% - по платине. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "Норникелю", который торгуется с дисконтом 13% к своему собственному 5-летнему среднему по EV/EBITDA", - отмечают аналитики "Атона". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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