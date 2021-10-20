Ключевая ставка ЦБ РФ, вероятно, будет повышена до 7% в пятницу - Банк "Открытие"

Ключевая ставка Банка России может быть повышена до 7% годовых на заседании 22 октября, что слабо повлияет на ставки по кредитам и депозитам, говорится в материале старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича.

"Вслед за наблюдаемым всплеском инфляции и ростом доходностей ОФЗ, рынок ожидает увеличения ключевой ставки до 7,25% и до 7,5-7,75% до конца года, - указывает эксперт. - Такой вывод можно сделать из наблюдаемых значений доходности свопов на ключевую ставку. Доходности резко выросли после того, как недельные темпы инфляции после публикации 29 сентября стали устойчиво превышать 0,2% в неделю. Если эти темпы сохранятся, то по итогам октября годовые темпы инфляции могут достичь 7,8% г/г по сравнению с 6,5% г/г на конец августа, а в ноябре продолжить рост. В условиях дальнейшего увеличения мировых цен на сельхозпродукцию укрепление рубля лишь сдерживает, но не снижает уровень цен в рублевом выражении, поэтому прогноз выглядит вполне обоснованно, и сценарий дальнейшего быстрого роста ключевой ставки вполне вероятен".

Однако в то же время влияние монетарной политики, на взгляд Петроневича, не огранивается только влиянием на рост цен, и в условиях замедления роста экономики каждый шаг необходимо все более тщательно взвешивать с точки зрения издержек. И с этой точки зрения рост ключевой ставки может оказаться ниже ожиданий рынка - до 25 б.п., полагает аналитик.

Эксперт считает, что дальнейшее ужесточение монетарной политики вряд ли окажет существенное влияние на динамику цен в трех товарных группах: мясо и мясопродукты, плодоовощная продукция, легковые автомобили. Динамика цен на них обусловила около ? месячного прироста цен в сентябре с устранением сезонности, а вклад в годовой прирост цен по итогам сентября составил 2,4 п.п. из 7,4%.

Также стратег банка подчеркивает, что макроэкономическая статистика свидетельствует о замедлении многих внутренних отраслей экономики. Рост экономики поддерживается преимущественно за счет увеличения экспортных доходов и добычи нефти. Номинальные расходы населения растут, однако они поддерживаются возрастающими социальными расходами правительства и бумом розничного кредитования.

"Значительное повышение ключевой ставки может привести к повышенному интересу нерезидентов к российскому рынку в 2021г и в первой половине 2022г, - полагает Петроневич. - Однако это также повысит риски для рубля в случае обострения геополитической отношений, а также в моменты переходов к циклу снижения ключевой ставки в России и повышения ставок в США. Повышенная волатильность рубля не в меньшей степени, чем наблюдаемый рост цен, может негативно влиять на процесс снижения инфляционных ожиданий населения, которые важны для устойчивого достижения целей по инфляции в 2022-2023гг".

Принимая во внимание вышеперечисленные факты, умеренный рост ставки до 7% может выступать не только более сбалансированным, но и более простым решением, поскольку не потребует от Банка России изменения риторики, оставит больше места для маневра на последующих заседаниях, а также не вызовет негативной реакции со стороны населения и предприятий в условиях объявленного "локдауна", заключает эксперт банка "Открытие".

"Повышение ключевой ставки не приведет к пропорциональному росту депозитных ставок, - уверен Петроневич. - Их размер в настоящий момент в большей степени определяется ставкой ОФЗ, а текущий уровень 3-л доходности ОФЗ (7,5-7,6%) предполагает наличие потенциала для дополнительного роста ставок на 10-20 б.п. по сравнению с текущим уровнем максимальной депозитной ставки (6,44%). Ставки ОФЗ также будут определять динамику кредитных ставок для наименее рискованных категорий кредитов и заемщиков с наиболее надежным профилем. Впрочем, с учетом ужесточения нормативов рост ставок коснется и потребительского беззалогового кредитования".

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