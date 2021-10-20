"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Abbott с целью $136,23

"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Abbott Laboratories с целью $136,23 за штуку, что предполагает потенциал роста в размере 14,2% на период до конца августа 2022г, отмечается в комментарии инвесткомпании.

Американская фармацевтическая компания и поставщик медицинских девайсов Abbott Laboratories опубликовала отчетность за III квартал. Квартальная выручка Abbott Laboratories увеличилась на 23,4% г/г до $10,9 млрд и превысила наши ожидания на $1,4 млрд. Продажи продуктов, связанных с анализами на коронавирус, составили $1,9 млрд, а без учета данного сегмента выручка компании возросла на 11,7% г/г. Чистая прибыль компании возросла на 43,2% г/г и составила $2,52 млрд. При этом скорректированная чистая прибыль на акцию достигла $1,4 и на 46 центов превзошла наши ожидания. По итогам третьего квартала компания повысила свои прогнозы по годовой скорректированной чистой прибыли на акцию с диапазона $4,3-4,5 до $5-$5,1.

"Акции Abbott Laboratories находятся в нашем аналитическом покрытии с рекомендацией "Держать" и целевой ценой $136,23, что предполагает потенциал роста в размере 14,2% на период до конца августа 2022г За период с начала текущего года бумага принесла доходность 9%. За период с нашего последнего обновления перспективы операционной деятельности Abbott не претерпели существенных изменений, и на данном этапе вышеуказанный потенциал роста представляется нам обоснованным, поэтому мы сохраняем рекомендацию "Держать" по Abbott Laboratories", - пишет аналитик инвесткомпании Саидова Зарина.

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