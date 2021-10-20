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20 октября 2021 года 16:28
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 1790 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целевой ценой 1790 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-9 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 33%, стоп-приказ: 1170 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Учитывая низкую оценку компании по мультипликаторам, достаточно сильную дивидендную политику (форвардная дивидендная доходность составляет 9,5% при текущих ценах) и стабилизацию в золоте, аналитики ожидают достаточно сильный отскок акций на среднесрочном горизонте. "С технической точки зрения после продолжительной коррекции акции демонстрируют разворотные тенденции. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 1790 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1170 рублей риск на портфель составит 1,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - указывают эксперты "Финама". Polymetal - одна из крупнейших горнодобывающих компаний в России. В структуре выручки компании на первом месте идет золото, затем серебро и медь. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-POLYMETAL-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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