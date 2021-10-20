Спрос на российские долговые инструменты остается высоким на фоне дорогой нефти - "Универ Капитал"

Спрос на российские долговые инструменты остается высоким на фоне дорогой нефти, отмечается в комментарии заместителя начальника инвестиционно-брокерского управления "Универ Капитала" Олеси Сысоевой.

"Котировки гособлигаций правительства США продолжают снижаться, доходности десятилетних выпусков UST достигли максимальных значений за последние пять месяцев - 1,65% годовых, - констатирует эксперт инвесткомпании. - Участники рынка ожидают, что инфляция останется на высоком уровне из-за роста цен на энергоносители и проблем, связанных с производством и логистикой в Юго-Восточной Азии. Публикации хороших отчетностей американских компаний за третий квартал указывают на восстановление экономики и подтверждают ожидания курса на сворачивание программы выкупа облигаций со стороны ФРС уже в ноябре текущего года".

Котировки валютных гособлигаций РФ также скорректировались вниз вслед за падением US Treasuries, однако спрос на российские долговые инструменты на фоне высоких цен на нефть остается высоким, отмечает Сысоева.

Аналитик обращает внимание на выход трех российских эмитентов на этой неделе на первичный рынок внешнего долга с новыми выпусками. Во вторник нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" успешно разместила два выпуска еврооблигаций по 1,15 млрд долларов США, общий спрос со стороны инвесторов составил 4,7 млрд долларов США. Ставка купона выпуска с погашением через 5,5 лет составила 2,8%, а у десятилетнего выпуска - 3,6%. В среду "Норильский Никель" размещает пятилетний долларовый выпуск с купоном 3,125-3,25%, наиболее близкий по дюрации ранее размещенный выпуск с погашением в сентябре 2025г. торгуется с доходностью 2,4% годовых. Учитывая наличие небольшой премии и высокое качество эмитента, спрос со стороны инвесторов, по мнению Сысоевой, ожидается большим. Еще одна российская компания - "ГТЛК", размещает семилетний выпуск в долларах США со ставкой купона 4,625%.

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