Sber CIB ожидает от нефтегазовых компаний РФ хороших показателей за III квартал

Sber CIB ожидает от нефтегазовых компаний хороших показателей за III квартал и ещё более позитивных - за IV квартал 2021г, говорится в комментарии инвестбанка.

27 октября компании нефтегазового сектора начнут публиковать финансовую отчётность за III квартал 2021г. Первым её обнародует "НОВАТЭК", затем, в середине ноября, - "Роснефть" и "Газпром нефть", в конце следующего месяца - "ЛУКОЙЛ", "Татнефть" и "Газпром", напоминают аналитики Sber CIB.

Они снова ожидают по итогам III квартала ощутимого улучшения финансовых показателей газовых корпораций - особенно "Газпрома" - из-за резкого роста цен на газ в Европе. А в IV квартале они могут быть ещё лучше, полагают в Sber CIB.

"Газпром" может выплатить по итогам 2021г дивиденды в размере 52 рублей на акцию и обеспечить дивидендную доходность на уровне 14%, - отмечают эксперты. - Это будет лучший показатель в отрасли, причём мы можем рассчитывать на его рост в дальнейшем. У "Газпрома" цена реализации газа в Европе в третьем квартале выросла на 53% по сравнению с предыдущим кварталом, благодаря чему EBITDA должна была увеличиться на 25% относительно второго квартала, а свободный денежный поток - на 33%".

"НОВАТЭК" также выиграл от резкого повышения цен на газ в Европе и подорожания СПГ, несмотря на значительное сокращение его перепродаж. Рост EBITDA компании в третьем квартале 2021 года - 16%. Однако его дивидендная доходность за 2021г будет невысокой - 3%.

"Газпром нефть" в течение квартала продемонстрировала умеренное улучшение добычи жидких углеводородов по сравнению с аналогами. Аналитики Sber CIB рассматривают сегмент переработки и сбыта как основной драйвер в III квартале 2021г. Дивидендная доходность компании составит 11% за 2021г.

Аналитики ожидают, что ключевой позитив "ЛУКОЙЛа" будет связан с восстановлением рентабельности переработки и более высокими темпами роста добычи в связи с либерализацией ограничений ОПЕК+. Дивидендная доходность компании составит 11% за 2021г.

Эксперты Sber CIB ждут роста рентабельности переработки и сбыта продукции "Роснефти". Дивидендная доходность по итогам 2021г составит 7%.

"Татнефть" показала самый высокий уровень добычи нефти в III квартале - рост на 13,9%, что почти сопоставимо с показателями до сделки ОПЕК+, которая вступила в силу в начале 2020г. За 2021г дивидендная доходность составит 8%.

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