Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 4500-4550п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4500-4550 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс S&P 500 закрепился выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. "Бычья" дивергенция индикаторов RSI и MACD реализовалась, их значения сигнализируют о перехвате инициативы покупателями. В случае сохранения краткосрочной восходящей тенденции бенчмарк способен вернуться к сентябрьскому максимуму", - пишет аналитик Сергей Пигарев.

Эксперт отмечает, что в среду мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Фьючерс на индекс S&P 500 корректируется после пяти сессий роста подряд. Пигарев напоминает, что 20 октября после закрытия торгов квартальную отчетность представит IBM. Консенсус предполагает рост совокупной выручки корпорации на 1,3% г/г, до $17,79 млрд, при снижении скорректированной прибыли на акцию с прошлогодних $2,58 до $2,52.

"IBM трансформирует свой бизнес в направлении на платформенно ориентированного подхода и продолжает выделение сегмента услуг управляемой инфраструктуры в новую публичную компанию Kyndryl. Эту процедуру планируется завершить до конца текущего года. Программное обеспечение, облачные сервисы и консультационные услуги выступают главными драйверами роста выручки IBM. В то же время доходы от инфраструктурных услуг во многом зависят от продуктового цикла и достаточно волатильны, что не позволяет компании ускорить общие темпы роста", - подчеркивает аналитик "Фридом Финанс".

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