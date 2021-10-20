"Открытие Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Netflix до $666

Прогнозная цена акций Netflix Inc. повышена до $666 за штуку, рекомендация сохраняется прежняя - "покупать", сообщает ведущий аналитик отдела акций и облигаций "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Антон Руденок.

"Netflix хорошо отчитался за третий квартал 2021 года. Успех сериала "Игра в кальмара" в полной мере скажется на бизнесе Netflix уже в четвертом квартале. Добавление нового оригинального контента в свою библиотеку помогло компании привлечь больше клиентов и повысить тарифы на свои пакеты на нескольких развитых рынках, таких как США и Европа. Ситуация показывает, что у компании есть возможность увеличить свое присутствие и на развивающихся рынках, - отмечает Руденок. - По данным Nielsen, доля продукции Netflix в совокупном времени, которое жители США тратят на просмотр ТВ, все еще составляет менее 10%. Мы ожидаем, что расходы компании на контент будут снижаться по мере роста числа подписчиков, что, по нашему мнению, должно привести к двузначному росту прибыли и выручки Netflix в ближайшие пять лет. Мы подтверждаем наш рейтинг по акциям Netflix на уровне "покупать" и повышаем целевую цену до $666 за штуку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.