Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п. в пятницу - ПСБ

22 октября 2021 года Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п. (до 7,25%) на фоне существенного роста риска сохранения инфляции на высоком уровне продолжительный период времени, говорится в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ).

"В ближайшую пятницу состоится опорное заседание Банка России по денежно-кредитной политике (ДКП). Регулятор кроме решения по ключевой ставке представит обновленный среднесрочный прогноз развития экономики России. Ожидается, что ЦБ ухудшит краткосрочный прогноз инфляции и с высокой вероятностью среднесрочной динамики ключевой ставки. Ухудшение обусловлено новым инфляционным импульсом, который был неожиданным для регулятора и рынка. Уже на сентябрьском заседании по ДКП (10 сентября) ЦБ признал отклонение фактической инфляции вверх от своего прогноза. При этом сигнал о дальнейших решениях по ставке ЦБ ужесточил, дав намек на серию дополнительных повышений с минимальным шагом. За прошедший месяц отклонение инфляции от июльского прогноза ЦБ существенно усилилось. Поэтому, на наш взгляд, у регулятора на текущий момент не осталось оснований для осторожной тактики по процентной политике. 22 октября ждем повышения ключевой ставки на 50 б.п. - до 7,25%", - пишет эксперт ПСБ Денис Попов.

Аналитик при этом обращает внимание, что в ноябре-декабре текущего года инфляционный тренд может стабилизироваться, и у регулятора появится возможность завершить повышение ставки на уровне 7,25%. "Но пока оснований для отказа от консервативного сценария нет. Так что ждем более решительных действий регулятора и более "жесткого" комментария ЦБ по итогам заседания", - отмечает Попов.

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