BCS Express сохраняет рекомендацию "держать" для акций Johnson & Johnson

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "держать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной ценой $175 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии.

"По нашим оценкам, отчетность компании Johnson & Johnson за третий квартал текущего года вышла нейтральная. Мы понизили прогноз по выручке от продаж вакцины от COVID-19 и препарата Imbruvica, а также повысили прогноз по росту выручки от препаратов Elreada и Tremfya, однако на нашу целевую цену это не оказало существенного влияния, поэтому сохраняем рекомендацию "держать" с целевой ценой $175 за штуку на горизонте года. Кроме того, отмечаем необходимость увеличения M&A активности компании для наращивания темпов роста выручки в ближайшие годы", - пишут эксперты инвесткомпании.

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