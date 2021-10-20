ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ставку до 7,25% на заседании в пятницу - Sber CIB

Банк России на заседании в пятницу, 22 октября, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 0,5 п.п. (до 7,25%) в связи с высоким уровнем инфляции, полагают аналитики Sber CIB.

Регулятор начал ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в марте текущего года и с тех пор повышает ставку на каждом заседании, но пока это не затормозило рост цен, констатируют эксперты.

"Инфляционные ожидания населения по-прежнему высокие - 12,3%, согласно сентябрьским данным. При этом за последние два месяца они снизились после того, как в июле достигли максимума с 2016 года - 13,4%. Из-за разовых и временных проинфляционных факторов (рост цен на овощи и фрукты, сохранение перебоев в глобальных цепочках поставок) ожидания могут оставаться высокими ещё дольше. ЦБ сам признаёт, что ужесточение ДКП, запущенное в начале этого года, только начало сказываться на инфляционных ожиданиях", - отмечают в инвестбанке.

Предстоящее заседание будет опорным, напоминают аналитики - по его итогам ЦБ представит обновлённый макроэкономический прогноз. "Практически гарантировано, что ЦБ в очередной раз повысит прогноз по инфляции на текущий год. Об этом ранее говорил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Обычно при пересмотре прогнозов регулятор действует более решительно. Первый раз в этом году регулятор увеличил прогноз по инфляции в июле - с 4,7-5,2% до 5,7-6,2%. Мы полагаем, что и нижняя, и верхняя границы диапазона будут повышены как минимум на 1 п.п., - пишут эксперты.

Также в инвестбанке отмечают, что на прошлом заседании риторика ЦБ была более жёсткой, чем в июле. "Это ещё один фактор в пользу повышения ставки на 0,5 п.п. В декабре ЦБ, вероятно, снова повысит ставку, на этот раз на 0,25 п.п. Таким образом, к концу года она составит 7,5%. В рискованном сценарии пик текущего цикла ужесточения ДКП придётся на начало следующего года - тогда ключевая ставка может достигнуть 8%", - указывают аналитики Sber CIB.

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