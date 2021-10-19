Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 20 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04:30 МСК);

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в сентябре (09:00 МСК);

- индекс цен производителей Германии в сентябре (09:00 МСК);

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- операционные результаты Petropavlovsk за III кв. 2021г и обновленная стратегия компании;

- операционные результаты "Норникеля" за III кв. 2021г;

- квартальные результаты Tesla, Verizon, IBM.

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