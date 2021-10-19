"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Activision Blizzard с целью $90

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. с целевой ценой $90 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,8%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Как отмечают эксперты, компания Activision Blizzard Inc. - одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений, у которой сильный баланс с высокой валовой маржой, широкая диверсификация по продуктам и огромный потенциал расширения за счет слияний и поглощений. Сам сегмент видеоигр является одним из самых динамично развивающихся. Падение акций компании связано с судебными обвинениями сотрудников в дискриминации и харассменте при найме на работу. Недавно Activision заключила мировое соглашение с комиссией по равным возможностям трудоустройства по делу о расследовании в отношении сексуальных домогательств в компании. Урегулирование проблемы снижает опасения по поводу более серьезных штрафных санкций со стороны регуляторов.

"С технической точки зрения бумага находится вблизи уровня поддержки в рамках бокового тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $90. При покупке на 17,4% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $72 риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают аналитики "Финама".

Activision Blizzard - один из крупнейших в мире разработчиков компьютерных игр. Производит такие проекты, как World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Starcraft.

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