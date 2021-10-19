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19 октября 2021 года 18:46
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Activision Blizzard с целью $90
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. с целевой ценой $90 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,8%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании. Как отмечают эксперты, компания Activision Blizzard Inc. - одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений, у которой сильный баланс с высокой валовой маржой, широкая диверсификация по продуктам и огромный потенциал расширения за счет слияний и поглощений. Сам сегмент видеоигр является одним из самых динамично развивающихся. Падение акций компании связано с судебными обвинениями сотрудников в дискриминации и харассменте при найме на работу. Недавно Activision заключила мировое соглашение с комиссией по равным возможностям трудоустройства по делу о расследовании в отношении сексуальных домогательств в компании. Урегулирование проблемы снижает опасения по поводу более серьезных штрафных санкций со стороны регуляторов. "С технической точки зрения бумага находится вблизи уровня поддержки в рамках бокового тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $90. При покупке на 17,4% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $72 риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают аналитики "Финама". Activision Blizzard - один из крупнейших в мире разработчиков компьютерных игр. Производит такие проекты, как World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Starcraft. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ACTIVISION/BLIZZARD-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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