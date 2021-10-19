"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson

Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной ценой на уровне $182 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Johnson & Johnson отчиталась за третий квартал лучше ожиданий инвесторов по EPS, но хуже по выручке. Менеджмент компании повысил финансовый прогноз на текущий год. Выручка основного бизнеса без учета продаж вакцины от COVID-19 ожидается в диапазоне $91,6-92,1 млрд (предыдущая оценка: $91,3-92,1 млрд), EPS non-GAAP должна оказаться в пределах $9,77-9,82 (предыдущая оценка: $9,60-9,70). Отчет Johnson & Johnson мы оцениваем как умеренно позитивный, сохраняем целевую цену на уровне $182 за бумагу с рекомендацией "покупать" и рейтингом "на уровне рынка", - указывает эксперт Илья Зубков в комментарии инвесткомпании.

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