"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Johnson & Johnson

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной ценой на уровне ценой $181,95 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Крупнейшая в мире компания сектора здравоохранения Johnson & Johnson представила отчетность за третий квартал 2021 года. Акции Johnson & Johnson находятся в нашем аналитическом покрытии с целевой ценой $181,95, что подразумевает потенциал роста в размере 13,6% и рекомендацию "держать". После рассмотрения квартальной отчетности мы не видим оснований для изменения рекомендации и целевой цены и подтверждаем их", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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