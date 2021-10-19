"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Северстали

Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг "Северстали" с прогнозной ценой на уровне 2052 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Северсталь" представила сильные операционные и финансовые результаты за третий квартал 2021 года на уровне консенсус-прогноза. Компания оценивает потери от налогового маневра в 2022 году в $280-290 млн, что совпадает с нашими расчетами и обойдется в 8% ожидаемой в следующем году EBITDA. В то же время дивиденд за четвертый квартал 2021 года может составить 81 рубль на акцию (квартальная доходность - 5% к текущим котировкам). С учетом высокой форвардной доходности и позитивных ожиданий относительно динамики цен на сталь в 2022 году мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг "Северстали" с целевой ценой 2052 рубля", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Данилов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.