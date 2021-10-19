Возможен подъем цены акций Intuit до $600 на горизонте до конца 2021г - BCS Express

Возможен подъем котировок акций Intuit Inc. до уровня $600 за штуку на горизонте до конца текущего года при условии стабильности на рынке, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Акции Intuit - весьма интересный инструмент для долгосрочного инвестирования с эффективной бизнес-моделью и диверсифицированным портфелем. Intuit - это Adobe в мире графики или Microsoft в мире офисных программ, только в налоговом и бухгалтерском пространстве. Конкуренты есть, но они малы. Во вторник после закрытия основной торговой сессии в США компания опубликует свежий финансовый отчет. Цена акций выросла заранее, но на этой неделе еще ожидается высокая волатильность, что открывает возможность для спекуляций, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивно. Котировки способны продолжить подъем, несмотря на переоцененность и перекупленность. Коррекции можно использовать для усреднения позиции. На горизонте до конца года при стабильной рыночной ситуации цена акций способна добраться до $600 за бумагу".

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