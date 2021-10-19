"Инвестиционный банк Синара" рекомендует продавать акции Tesla

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" рекомендуют продавать акции Tesla в связи со снижением оценки справедливой стоимости бумаги до $320 за штуку, что предполагает потенциал снижения 63% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"Toyota Motor Corp. и Stellantis N.V. заявили о планах построить в США заводы по производству аккумуляторов, что говорит о серьезных намерениях автопроизводителей увеличить продажи электрических моделей. Toyota представляется очень серьезным потенциальным конкурентом Tesla. При этом виден существенный дисбаланс между оценкой стоимости Tesla и производственными возможностями компании в сравнении с другими игроками, - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. - На наш взгляд, новость, свидетельствующая об усилении конкуренции, негативна в долгосрочной перспективе для акций Tesla. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость акций Tesla составляет $320 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 63% с текущих уровней и рекомендацию "продавать".

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