Более вероятно повышение ставки ЦБР на 50 б.п. на заседании 22 октября - "Атон"

Более вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. на заседании в пятницу, 22 октября, считает главный стратег "Атона" Александр Кудрин.

"ЦБ РФ проведет в пятницу "опорное" заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки. С учетом заметного ускорения инфляции, (которая в годовом выражении достигла 7,6% по состоянию на 11 октября), пространство для маневра у регулятора не столь велико. По всей видимости, ставка будет повышена на 25 или 50 б.п., причем второй вариант выглядит более вероятным. Особое внимание стоит обратить и на заявление ЦБ. На наш взгляд, его риторика может быть смягчена, что может стать положительным сигналом для рынка долговых бумаг", - отмечает Кудрин.

Не меньший интерес, по мнению эксперта инвесткомпании, вызывает и публикация обновленного макроэкономического прогноза со стороны ЦБ. "Очевидно, что в части инфляции цифры будут повышены. При этом важно будет понять, какую траекторию закладывает регулятор в свои расчеты, что позволит более точно оценить возможное решение по ключевой ставке", - указывает аналитик.

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