Северсталь остается качественной инвестицией и дивидендной историей в сталелитейном секторе - Альфа-банк

"Северсталь" остается качественной инвестицией и дивидендной историей в сталелитейном секторе с высоким уровнем вертикальной интеграции, отмечают аналитики Альфа-банка Борис Красноженов и Юлия Толстых.

"Мы считаем отчетность "Северстали" за 3К21г позитивной для акций компании. EBITDA в размере $1,7 млрд выросла на 5% к/к на фоне восстановления объемов продаж и роста цен на сталь, что помогло нейтрализовать негативный эффект от введения экспортной пошлины. Квартальный СДП составил почти $1 млрд. Учитывая, что коэффициент чистый долг/EBITDA снизился до 0,29x и показатели ликвидности остаются сильными, совет директоров рекомендовал квартальные дивиденды в размере чуть выше 100% СДП или 85,93 руб. на акцию, что предполагает привлекательную дивидендную доходность на уровне 5,5%", - пишут эксперты банка.

Менеджмент компании считает дальнейшую коррекцию цен на сталь на внутреннем рынке маловероятной. Завершение действия периода налоговой пошлины в январе позитивно повлияет на цены, как и сезонный фактор и догоняющий эффект от роста с экспортных котировок. Комментируя ситуацию на внутреннем рынке, компания наблюдала перенос сроков некоторых инфраструктурных проектов в связи с изменением ценовой конъюнктуры. Цены на уголь, по ожиданиям компании, будут сильными и далее, в 2022г. Тем не менее, компания не считает возможным, чтобы производители стали переложили дополнительные расходы на потребителей и не видит поддержки ценам на сталь с этой точки зрения.

Также аналитики банка обращают внимание на то, что менеджмент "Северстали" считает фактор CO2 и процесс декарбонизации более важными с точки зрения потенциальных изменений в программе аллокации капитала. Программа капиталовложений на 2022г будет объявлена в начале 2022г одновременно с обновленной стратегией.

"Компания подтвердила свой прогноз капиталовложений на 2021г в размере $1 350 млн, что предполагает существенное его увеличение в 4К21. Компания не ожидает дальнейшего увеличения оборотного капитала. Северсталь ожидает, что поддержку оборотному капиталу в 4К21 окажет некоторый уровень снижения запасов", - указывают Красноженов и Толстых.

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