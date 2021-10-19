.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Дальнейший рост котировок цветных металлов маловероятен - Банк "Открытие"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 октября 2021 года 14:13
Дальнейший рост котировок цветных металлов маловероятен - Банк "Открытие"
Дальнейший рост котировок цветных металлов маловероятен на фоне появления сообщений об убытках предприятий обработки цветных металлов, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. Котировки цветных металлов продемонстрировали существенный прирост по итогам прошлой недели на фоне резко увеличения опасений снижения объема предложения металла, напоминает эксперт. На этой неделе они также остаются на высоких значениях. В частности, цены на медь по итогам торгов 18 октября составили $10196 за т (+11% к началу октября), цинка - $3696/т (+24%), никеля - $19997/т (+11%), алюминия - $3168 (+12%). "Основным драйвером роста послужило быстрое снижение запасов металлов на биржах, - указывает Каримов. - Так, запасы меди на LME к концу прошлой недели снизились на 18% относительно 1 октября, никеля - на 7%, алюминия - на 10%. Энергетический кризис вынуждает останавливать плавильные предприятия (smelter) в Китае, что приведет к сокращению предложения металлов в краткосрочной перспективе. Снижение предложения уже привело к росту котировок алюминия и цинка до многолетних максимумов. Цена на медь по итогам прошлой недели выросла на 9,8% до $10281 за т, продемонстрировав самый быстрый недельный прирост с конца 2016г". Международные группы по изучению цинка и меди (ICSG и ILZSG) сообщили, что рынки цветных металлов будут находиться в профиците в 2022г, подчеркивает эксперт. При этом обе группы делают оговорку, что разворачивающийся энергетический кризис может оказать существенное влияние на перспективы рынка. Также Каримов обращает внимание на то, что производство алюминия в Китае снижается пятый месяц подряд и достигло уровня в 3,08 млн т в сентябре 2021г (-2,4% м/м и -2,1% г/г). Дефицит электроэнергии в стране привел к усилению давления на операционные показатели производства. Выпуск 10 цветных металлов в Китае (медь, алюминий, свинец, цинк и никель и др.) составил 5,23 млн т в сентябре 2021г (-1,2% м/м). "Тем не менее, дальнейший рост цен на цветные металлы маловероятен на фоне появления сообщений об убытках предприятий обработки цветных металлов. В частности, China Zhongwang Holdings Co., один из крупнейших в мире производителей изделий из алюминия, заявил о крупных убытках и трудностях в бизнесе из-за того, что цены на алюминий достигли максимума за последние 15 лет на Шанхайской бирже ($3834 за т). Убытки обрабатывающего сектора могут снизить его операционную активность, что с учетом дефицита электроэнергии может оказать давление на спрос на металлы", - прогнозирует стратег банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛЫ-АНАЛИТИКА
.
19 октября 2021 года 19:02
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 20 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04:30 МСК); - индекс... читать дальше
.19 октября 2021 года 18:46
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. с целевой ценой $90 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,8%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании. Как отмечают эксперты,... читать дальше
.19 октября 2021 года 17:49
Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной ценой на уровне $182 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Johnson & Johnson отчиталась за третий квартал лучше ожиданий инвесторов по EPS, но хуже по выручке. Менеджмент... читать дальше
.19 октября 2021 года 17:26
Вероятен подъем ключевой ставки Банка России до 7,25% на заседании регулятора в пятницу, 22 октября текущего года, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "22 октября состоится заседание совета директоров ЦБ РФ и будет опубликован обновленный макропрогноз. Ожидаем, что регулятор... читать дальше
.19 октября 2021 года 17:03
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной ценой на уровне ценой $181,95 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Крупнейшая в мире компания сектора здравоохранения Johnson & Johnson представила отчетность за третий квартал 2021... читать дальше
.19 октября 2021 года 16:44
Аналитики "Велес Капитала" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг "Северстали" с прогнозной ценой на уровне 2052 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Северсталь" представила сильные операционные и финансовые результаты за третий квартал 2021 года на уровне... читать дальше
.19 октября 2021 года 16:20
Рост фондовых индексов на российском рынке сохранится, скорее всего, до конца торговой сессии во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии росли, при этом долларовый индикатор поднялся до очередного максимума с 2011... читать дальше
.19 октября 2021 года 16:01
Возможен подъем котировок акций Intuit Inc. до уровня $600 за штуку на горизонте до конца текущего года при условии стабильности на рынке, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов. "Акции Intuit - весьма интересный инструмент для долгосрочного инвестирования с эффективной бизнес-моделью и... читать дальше
.19 октября 2021 года 15:40
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" рекомендуют продавать акции Tesla в связи со снижением оценки справедливой стоимости бумаги до $320 за штуку, что предполагает потенциал снижения 63% от текущего уровня, сообщается в обзоре. "Toyota Motor Corp. и Stellantis N.V. заявили о планах построить в... читать дальше
.19 октября 2021 года 15:21
Более вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 50 б.п. на заседании в пятницу, 22 октября, считает главный стратег "Атона" Александр Кудрин. "ЦБ РФ проведет в пятницу "опорное" заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки. С учетом заметного... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.