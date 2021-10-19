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19 октября 2021 года 13:47
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, вероятно, в диапазоне 4475-4525п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4475-4525 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс S&P 500 закрепился выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. "Бычья" дивергенция индикаторов RSI и MACD реализовалась, их значения сигнализируют о перехвате инициативы покупателями. В случае сохранения краткосрочной восходящей тенденции бенчмарк способен вернуться к сентябрьскому максимуму", - пишут аналитики инвесткомпании. Эксперты отмечают, что мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют смешанную динамику. S&P 500 ушел в минус, отреагировав на публикацию данных о динамике промпроизводства в США за сентябрь. Показатель опустился на 1,3% м/м при прогнозе роста на 0,2%. Негативная динамика промышленного производства связана с последствиями урагана "Ида" и с дефицитом полупроводников. Однако фондовый рынок быстро отыграл снижение благодаря ценам на нефть и снижению доходности казначейских облигаций США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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