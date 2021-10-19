Новый импульс акциям Сбербанка придаст публикация результатов за III квартал - "Финам"

Новый импульс акциям Сбербанка придаст публикация результатов по МСФО за III квартал 2021г, полагает аналитик "Финама" Игорь Додонов.

Эксперт отмечает, в последние дни акции Сбербанка выглядят заметно слабее широкого рынка, что объясняется, на его взгляд, их опережающей динамикой до этого.

"Так, с конца сентября по 11 октября акции банка подскочили в цене на 18%, тогда как индекс Мосбиржи за этот же период прибавил лишь 5,5%. Каких-то особых драйверов для столь существенного удорожания акций Сбербанка, на мой взгляд, не было, это скорее был догоняющий рост в условиях существенного улучшения настроений на российском фондовом рынке благодаря скачку цен на энергоносители и ожиданий успешного начала сезона отчетностей в США. И снижение на фоне хороших результатов американских банков скорее связано с принципом "продавай на фактах", тем более что после значительного роста акции Сбербанка оказались локально перекупленными, и их коррекция, что называется, "назрела", - пишет Додонов.

Аналитик полагает, что откат в акциях банка приближается к концу, и в ближайшие дни стоит ожидать их постепенной стабилизации. При этом новый импульс данным бумагам, по его мнению, может придать публикация отчета по МСФО за III квартал, намеченная на 28 октября.

"Ранее банк уже обнародовал неплохие результаты за июль, август и сентябрь по РСБУ, поэтому я рассчитываю, что показатели по международным стандартам также будут позитивными. На данный момент наши целевые цены по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка на конец текущего года составляют 379,1 руб. и 341,2 руб. соответственно, однако, вероятно, они будут скорректированы после выхода отчетности", - резюмирует Додонов.

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