BCS Express назвал 5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу

Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте. В частности, это "ЛУКОЙЛ", ВТБ, "Роснефть", "Яндекс" и "Распадская".

Аналитики отмечают, что "ЛУКОЙЛ" - привлекательная компания на фоне ралли в ценах на нефть, а также благодаря высокой ожидаемой дивидендной доходности. За счет роста нефтяных цен компания должна представить сильные финансовые результаты за II полугодие и увеличить дивиденды. "ЛУКОЙЛ" отличается от прочих российских нефтяников дивидендной политикой - базой для выплат выступает скорректированный свободный денежный поток (FCF). "За счет этого размер выплат защищен от разовых бумажных убытков, а дивидендная доходность благодаря 100% payout ratio превышает уровни конкурентов по отрасли - всего по итогам 2021 г. дивдоходность ожидается около 10% или чуть выше. В среднесрочной перспективе при сохранении позитивной конъюнктуры на рынке энергоносителей целью роста для акций "ЛУКОЙЛа" можно считать уровни 7750-8000 руб.", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Также интересны бумаги "Роснефти" на фоне ралли в ценах на нефть. Компания является крупнейшим производителем нефти в России и существенно выигрывает от роста цен и послаблений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Помимо этого, сильным фактором инвестиционной привлекательности в кейсе "Роснефти", на взгляд стратегов, является реализация крупного проекта Восток Ойл. Компания сейчас привлекает инвесторов для реализации проекта, который, в рамках продажи долей, оценивается примерно в 70 млрд евро при капитализации самой "Роснефти" в 81,8 млрд евро.

"Восток Ойл - долгосрочный драйвер в акциях Роснефти, однако уже сейчас он постепенно закладывается в стоимость бумаг. На среднесрочном горизонте динамика акций будет сильно зависеть от конъюнктуры на рынке нефти, но, если предположить, что цены останутся около текущих уровней, то бумаги Роснефти могут вырасти. Ориентиры: 700-750 руб.", - пишут аналитики BCS Express.

По их мнению, в банковском секторе можно обратить внимание на акции ВТБ. В 2021г финансовые результаты банка растут, чистая прибыль по итогам I полугодия увеличилась в 4 раза г/г. III квартал для банка также обещает стать сильным, однако темпы роста ключевых показателей должны замедлиться из-за восстановления базы 2020г. По прогнозам менеджмента, чистая прибыль ВТБ за текущий год достигнет рекордного уровня - 295 млрд руб. В рамках действующих дивидендных принципов это предполагает дивдоходность около 11% - выше как представителей банковского сектора, так и среднерыночного уровня. Позитивные перспективы позволяют аналитикам ожидать подъема акций в ближайшие месяцы со среднесрочными ориентирами в районе 0,06-0,0625 руб.

На взгляд аналитиков, акции "Яндекса" - ставка на дальнейший рост и развитие бизнеса, включая такие направления как фудтех, такси, e-commerce, а также с недавних пор финтех. По итогам II квартала выручка компании удвоилась до 81,4 млрд руб. При этом заметный импульс ускорения темпов роста выручки дал "Яндекс.Маркет". После сильного II квартала прогноз по финансовым результатам был повышен.

Эксперты указывают, что на текущий момент "Яндекс.Маркет" показывает убытки из-за относительно небольшого масштаба, однако по мере развития и увеличения торговых оборотов направление должно выйти в прибыль - аналогичная ситуация была с сегментом такси. Учитывая перспективы роста, акции компании выглядят интересными в средне- и долгосрочной перспективе особенно после просадки последних недель. На горизонте ближайших месяцев эксперты допускают возврат к 6000 руб. и подъем выше.

"Распадская" - один из наиболее ярких бенефициаров роста цен на уголь. Сейчас стоимость сырья на Даляньской товарной бирже в Китае находится на рекордных уровнях и превышает $600 за тонну. Товарный дефицит в Китае, по мнению экспертов инвесткомпании, может сохраниться и в IV квартале, что будет толкать цены на уголь вверх. Благодаря этому ожидается рост финансовых показателей "Распадской", что на фоне новой дивидендной политики должно привести к увеличению дивидендов.

"Несмотря на взрывной рост бумаг в последние месяцы, их все еще нельзя назвать дорогими, учитывая ралли цен на уголь, ожидания выделения из Евраза, новую дивидендную политику и покупку Южкузбассугля. В среднесрочной перспективе при сохранении конъюнктуры бумаги могут подняться к 520-550 руб.", - прогнозируют стратеги BCS Express.