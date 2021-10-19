Вероятно повышение ставки ЦБР на 50 б.п. в пятницу - Росбанк

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. по итогам заседания регулятора в пятницу, 22 октября 2021 года, говорится в комментарии Росбанка.

"На предстоящем заседании Банка России 22 октября мы ожидаем повышения ключевой ставки на 50 б.п. Такой шаг призван сбалансировать "технический" инфляционный шок с прошлого заседания и первые признаки замедления экономической активности. Кроме того, повышение ставки на 50 б.п. не будет противоречить подходу "тонкой настройки" при условии остановки цикла повышения ставки в зимние месяцы", - отмечают эксперты.

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