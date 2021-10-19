Минфин, скорее всего, предложит для аукциона в среду ОФЗ 26239 - Уралсиб

Минфин может предложить для аукциона в среду, 20 октября, ОФЗ 26239 с погашением в 2031 году, говорится в обзоре Уралсиба.

"Перед Минфином во вторник вновь встает непростая задача - выбрать бумаги для первичных аукционов. Совсем отказываться от проведения аукционов кажется не слишком хорошим вариантом, с большой вероятностью доходности практически на всех рынках продолжат расти, и именно внешние неблагоприятные условия стали причиной снижения ОФЗ в понедельник. Дополнительным фактором нестабильности может стать решение ЦБ по ключевой ставке, особенно в случае ее значительного повышения, сопровождаемого жесткой риторикой. В этих условиях может оказаться, что до конца квартала доходности ОФЗ не опустятся ниже текущего уровня. Поэтому скорее Минфин может предложить ОФЗ 26239 с погашением в 2031 году (сейчас это один из самых ликвидных выпусков) со сравнительно небольшим лимитом", - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

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