Банк России, скорее всего, поднимет ставку до 7,25% на заседании 22 октября - "Открытие Инвестиции"

Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку до 7,25% на заседании 22 октября, и это повышение станет последним в текущем году, полагает управляющий активами УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Дмитрий Космодемьянский.

"22 октября состоится заседание совета директоров Банка России, где определится, какой сценарий ожидает ключевую ставку в ближайшие два месяца. Мы считаем, что в октябре ставка поднимется на 50 базисных пунктов. Регулятор всегда действовал "на упреждение", а текущие данные по инфляции не дают практически ни одного повода для умеренного подхода. Взрыв цен на энергоносители не способствует комфорту потребителей, а сообщения о разрыве цепочек поставок и их последствиях подстегивают потребление и дальше. Что, в свою очередь, запускает механизм положительной обратной связи (feedback loop), создавая дефициты в большем количестве мест и приводя к очередному витку роста цен", - пишет эксперт.

Вслед за ключевой продолжит расти и средняя ставка по депозитам, полагает Космодемьянский. Доходности коротких облигаций, отражающие динамику денежного рынка тоже не могут игнорировать ужесточение ДКП. "Однако на длинные облигации больше влияет решимость ЦБ по борьбе с инфляцией, нежели небольшие флуктуации на коротком конце кривой. Кредитные ставки, насколько нам известно, также пока слабо отреагировали на завинчивание гаек. Мы связываем это с достаточно комфортной премией к имеющемуся фондированию, с которой выдаются эти кредиты. Впрочем, мы со стороны рынка не можем быть на 100% уверенными во всех приправах банковской кухни", - отмечает эксперт.

При отсутствии тяжелых политических потрясений Космодемьянский прогнозирует, что в декабре ЦБ РФ воздержится от повышения ставки. "Таким образом, на конец года наш ориентир 7,25% (+0,5% в октябре, без изменений в декабре). На конец следующего года мы видим ставку в диапазоне 6,25%-7%. То есть мы практически не сомневаемся, что октябрьское повышение будет последним. Однако этот год был полон сюрпризов, и есть основания полагать, что 2022г будет не более предсказуемым". - резюмирует стратег "Открытие Инвестиции".

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