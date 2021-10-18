Укрепление рубля может продолжиться до конца года - "Альфа-Капитал"

Укрепление рубля может продолжиться до конца текущего года, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина.

"Рубль продолжает укрепляться относительно евро и доллара, оставаясь лучшей сырьевой валютой 2021 года: EUR/RUB и USD/RUB снизились за неделю более чем на 1%, - констатирует эксперт. - Фундаментально рубль выглядит очень крепко - значительные накопленные ЗВР объемом 615 млрд долл., низкий дефицит бюджета и крайне невысокий уровень госдолга служат хорошим подспорьем для российской валюты".

По мнению Брагина, укрепление рубля может продолжиться до конца года по нескольким факторам, среди которых рост ключевой ставки - как ответ на растущую инфляцию в России: уже сейчас доходности по ОФЗ довольно привлекательны и, скорее всего, продолжат расти (мало у кого есть сомнения, что на ближайшем заседании ЦБ, которое пройдет уже в эту пятницу, ставка не будет поднята). Кроме того, в последнее время Минфин не так активно прибегал к размещению долга, спрос на российский долг был существенно выше предложения. "Профицит бюджета, сложившийся в том числе за счет налоговой нагрузки на добывающие компании, снижает потребность в привлечении долга, а высокие цены на сырье толкают рубль вверх, несмотря на действующее бюджетное правило, - рубль реагирует на высокие цены на газ и металлы, которые в отличие от рекордных цен на нефть не компенсируются бюджетным правилом", - подчеркивает аналитик "Альфа-Капитала".

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