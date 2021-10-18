"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group

КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с целевой ценой 3000 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Выручка компании в III кв. 2021г выросла на 11,6% по сравнению с III кв. 2021г - до 542 млрд руб. на фоне расширения торговых площадей. По данным операционного отчёта, в июле - сентябре X5 Retail Group открыла 353 новых магазина и 133 формата "у дома". Таким образом, суммарная выручка за 9 мес. 2021г составила 1,6 трлн руб., увеличившись на 10,1%. Кроме этого, на рост выручки ритейлера повлияли сопоставимые продажи, которые выросли на 4%. Основной рост связан со средним чеком, который увеличился на 4,7% на фоне роста инфляции. Продовольственная инфляция за июль - сентябрь составила 8,1%, достигнув максимального значения 9,2% в конце отчётного периода", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

Несмотря на сильные операционные результаты, акции X5 Retail Group начали снижаться после отчёта. Участники рынка разочаровались в онлайн-продажах. Если посмотреть на динамику, то они практически не растут на протяжении трёх последних кварталов и находятся на уровне 10,5-10,7 млрд руб., констатирует эксперт.

"При этом, мы хотим отметить, что выручка от цифрового бизнеса по-прежнему занимает всего 2% от общей. Поэтому мы считаем, что инвесторы переоценивают влияние онлайн-продаж на финансовые результаты X5 Group. Таким образом, мы сохраняем рекомендацию "покупать" бумаги X5 с целевым ориентиром 3000 руб. Ждём 27 октября 2021г - пройдёт День инвестора, где менеджмент ритейлера может сообщить информацию о предстоящим IPO цифрового бизнеса X5 Group", - резюмирует аналитик инвесткомпании.

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