Возможен подъем цены GDR Mail.ru до 1600 руб. и выше - "Велес Капитал"

Возможен подъем котировок GDR Mail.ru до уровня 1600 рублей и даже до 1700 рублей за штуку в ближайшее время, при этом риски краткосрочной фиксации прибыли остаются, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Mail.ru на прошлой неделе сообщила о намерении провести ребрендинг, что подтолкнуло котировки бумаги к отскоку от локальных минимумов. С технической точки зрения расписки Mail.ru при усилении краткосрочного восходящего тренда по ADX в текущий момент ушли выше важного сопротивления на уровне 1545 руб., у которого проходит линия "медвежьего" тренда, а также расположена верхняя полоса Боллинджера дневного графика. В целом нельзя исключать закрепления выше указанной отметки и последующего стремления к сентябрьскому пику, в район 1600 руб., а далее - к 1700 руб. "Длинные" позиции, однако, имеет смысл наращивать постепенно ввиду возможного давления со стороны среднесрочного тренда и рисков краткосрочной фиксации прибыли перед возобновлением роста. Позитивный сигнал отменится при закреплении ниже поддержки 1490 руб." - отмечает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.