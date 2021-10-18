"Инвестиционный банк Синара" нейтрально оценивает долгосрочные перспективы акций Goldman Sachs

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" нейтрально оценивают долгосрочные перспективы котировок акций Goldman Sachs Group, сообщается в обзоре.

"Выручка инвестбанковского подразделения Goldman Sachs за 3К21 в размере $3,7 млрд оказалась на 90% выше соответствующего среднего показателя компании за 2018-2019 гг., а торговый доход в размере $5,6 млрд - на 60% выше среднего показателя за тот же период. Экономика восстанавливается, процентные ставки низкие, а уровни фондового рынка практически на максимумах, что поддерживает доходы инвестиционного банкинга в текущем году. Вместе с тем считаем, что чистая прибыль Goldman Sachs снизится в следующем году на фоне рекордного 2021 года. Мы нейтрально смотрим на акции Goldman Sachs в долгосрочной перспективе, хотя они торгуются с мультипликатором P/E 2022П на уровне всего 10,5 - это соответствует ожиданиям низкого роста чистой прибыли в ближайшие пять лет", - отмечают эксперты Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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