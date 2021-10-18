ЦБР, скорее всего, поднимет ставку до 7% на заседании 22 октября - Райффайзенбанк

Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 25 б.п. (до 7%) по итогам заседания в пятницу, 22 октября текущего года, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"Несмотря на повышенный уровень инфляции и инфляционных ожиданий, на наш взгляд, на ближайшем заседании в пятницу регулятор скорее предпочтет продолжить поступательное повышение ключевой ставки классическим шагом - на 25 б.п., до 7%. Учитывая лаг, больший шаг вряд ли окажется более эффективен в борьбе с повышенной инфляцией в моменте и может оказать избыточное давление на экономику, в которой, как отмечает М. Решетников, уже замедляется деловая активность на фоне исчерпания восстановительного роста. Инфляционные ожидания, будучи достаточно инерционными, сильнее реагируют на наиболее оперативную динамику цен, которая сейчас больше связана с временными факторами, чем с уровнем ключевой ставки в экономике. При этом в части склонности к сбережениям населения сохраняется потенциал, в том числе за счет уже проведенного ужесточения денежно-кредитной политики, который может более ощутимо проявиться в статистике уже до конца текущего года", - пишут эксперты Райффайзенбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.