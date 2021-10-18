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18 октября 2021 года 15:15
ЦБ РФ может ограничиться подъемом ставки на 25 б.п. в пятницу - "Велес Капитал"
Банк России может ограничиться подъемом ключевой ставки на 25 б.п. по итогам заседания в пятницу, 22 октября 2021 года, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Инфляция в целом продолжает ускоряться, а инфляционные ожидания остаются на максимумах. Рынок преимущественно закладывает повышение ключевой ставки на 50 б.п. (до 7,25% годовых), однако мы все же полагаем, что есть большая вероятность сохранения минимального шага повышения в 25 б.п. (до 7% годовых). В ближайшее время дезинфляционный эффект от уже проведенного повышения ключевой ставки будет только усиливаться (например, уже сейчас прекратился длительный отток срочных вкладов населения на фоне роста ставок), кроме того постепенно сойдет на нет проинфляционный фактор от недавних социальных выплат. Также фактором торможения инфляции в настоящее время выступает укрепление рубля, наблюдаемое с конца августа. В этих условиях ЦБ может ограничиться шагом в 25 б.п., но при этом повысить прогноз по инфляции на текущий год и даже повысить верхнюю границу прогнозного диапазона на 2022 год (сейчас 4,5%)", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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