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18 октября 2021 года 14:37
Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4440-4490п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4440-4490 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков. "Индекс S&P 500 закрепился выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. "Бычья" дивергенция индикаторов RSI и MACD реализовалась, их значения сигнализируют о перехвате инициативы покупателями. В случае сохранения краткосрочной восходящей тенденции бенчмарк способен вернуться к сентябрьскому максимуму. При этом макроэкономическая статистика остается фактором риска для широкого рынка", - пишет Зубков. Аналитик отмечает, что мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Внимание инвесторов привлечено к проблемам в цепочках поставок, о которых сообщает Bloomberg. Ограниченные мощности создают заторы в портах назначения. Потребительский спрос преддверии сезона предпраздничного шопинга увеличивается, и компании сталкиваются с рисками дефицита из-за ограниченных товарных запасов. Удорожание доставки негативно влияет на маржу и приводит к росту цен. Сбои в цепочках поставок оказывают наибольшее давление на технологический сектор, ретейл и автопром. Дефицит чипов приводит к сокращению производства новых автомобилей. Спрос на подержанные автомобили и автозапчасти усиливается, сроки их эксплуатации увеличиваются. Эксперт обращает внимание на рост котировок нефти: WTI торгуется на семилетних максимумах. "Компании спешат обеспечить поставки на фоне восстановления потребления. Азиатские и китайские покупатели приобретают супертанкеры для американской нефти с поставкой в ноябре и декабре, - отмечает Зубков. - Спекулятивная активность также подпитывает рост цен на нефть. Опционные трейдеры ставят на то, что WTI поднимется выше $100. Однако скорость энергетического ралли может также сделать цены уязвимыми, особенно если спад промышленного производства и повышение потребительских цен приведут к ослаблению экономического роста и снижению потребления топлива". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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