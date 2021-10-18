"Финам" рекомендует покупать акции Alibaba с целью $250,6

"Финам" рекомендует покупать акции Alibaba с целевой ценой $250,6 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 60,6%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Alibaba на данный момент является доминирующим игроком на китайском рынке онлайн-ретейла, занимая долю более 60%, - пишут эксперты инвесткомпании. - Как и во всем мире, в Китае в последние годы происходит бурный рост рынка e-commerce за счет увеличения доли онлайн-торговли и развития розничной торговли в целом. С 2021г эффект пандемии сойдет на нет, из-за чего расширение рынка, вероятно, замедлится, однако общий рост к 2024г может составить 55,2% относительно уровня 2020г, что создает предпосылки для продолжения роста Alibaba".

На взгляд аналитиков, особого внимания заслуживает финтех-направление Alibaba, сосредоточенное в Ant Group, 33% которой принадлежит Alibaba. Ant Group владеет платежным сервисом Alipay, являющимся крупнейшим платежным сервисом в Китае с ежемесячной аудиторией 711 млн активных пользователей.

"Кроме основного платежного функционала, Ant Group предоставляет своим пользователям через банки-партнеры ряд дополнительных услуг: микрокредиты, страховки, управление капиталом и так далее, получая процент от выручки банка-партнера в каждой из данных операций. В I полугодии 2020г эти дополнительные услуги принесли Ant Group 63,4% выручки. Однако серьезной проблемой Ant Group является регуляторное давление, из-за которого началась реструктуризация", - отмечают стратеги "Финама".

Alibaba Group Holdings Ltd. - крупнейшая в Китае компания в сфере онлайн-торговли. Помимо маркетплейса, в активах Alibaba есть логистические сервисы, облачный бизнес, финтех, медиа.

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