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18 октября 2021 года 13:55
"Финам" рекомендует покупать акции Alibaba с целью $250,6
"Финам" рекомендует покупать акции Alibaba с целевой ценой $250,6 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 60,6%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Alibaba на данный момент является доминирующим игроком на китайском рынке онлайн-ретейла, занимая долю более 60%, - пишут эксперты инвесткомпании. - Как и во всем мире, в Китае в последние годы происходит бурный рост рынка e-commerce за счет увеличения доли онлайн-торговли и развития розничной торговли в целом. С 2021г эффект пандемии сойдет на нет, из-за чего расширение рынка, вероятно, замедлится, однако общий рост к 2024г может составить 55,2% относительно уровня 2020г, что создает предпосылки для продолжения роста Alibaba". На взгляд аналитиков, особого внимания заслуживает финтех-направление Alibaba, сосредоточенное в Ant Group, 33% которой принадлежит Alibaba. Ant Group владеет платежным сервисом Alipay, являющимся крупнейшим платежным сервисом в Китае с ежемесячной аудиторией 711 млн активных пользователей. "Кроме основного платежного функционала, Ant Group предоставляет своим пользователям через банки-партнеры ряд дополнительных услуг: микрокредиты, страховки, управление капиталом и так далее, получая процент от выручки банка-партнера в каждой из данных операций. В I полугодии 2020г эти дополнительные услуги принесли Ant Group 63,4% выручки. Однако серьезной проблемой Ant Group является регуляторное давление, из-за которого началась реструктуризация", - отмечают стратеги "Финама". Alibaba Group Holdings Ltd. - крупнейшая в Китае компания в сфере онлайн-торговли. Помимо маркетплейса, в активах Alibaba есть логистические сервисы, облачный бизнес, финтех, медиа. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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