.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" рекомендует покупать обыкновенные акции Ростелекома с целью 119,6 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 октября 2021 года 13:15
"Финам" рекомендует покупать обыкновенные акции Ростелекома с целью 119,6 руб
"Финам" рекомендует покупать обыкновенные акции "Ростелекома" с целевой ценой на конец года 119,6 руб. за штуку, что на 29,4% выше их текущей стоимости, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "ПАО "Ростелеком", выручка которого за 2020г (с учетом приобретенной Tele2) составила 546,9 млрд рублей (+15% к предыдущему году), приобрел статус крупнейшей российской компании TMT-сектора, максимально выигрывающей от перехода экономики на цифровые рельсы. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД) и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,4 млн, а платного ТВ "Ростелекома" - 10,8 млн пользователей. Количество абонентов мобильной связи, благодаря поглощению Tele2, составило 46,6 млн", - отмечают аналитики инвесткомпании. На их взгляд, стратегия "Ростелекома" является стратегией роста в сочетании с прогрессивной дивидендной политикой. Поставленная цель - выручка 700 млрд рублей в 2025г - может быть достигнута при темпах прироста 5% благодаря активному развитию "цифровых" направлений. "Наиболее крупное из цифровых направлений - это облачные технологии, - подчеркивают эксперты "Финама". - Для развития "РТК-ЦОД", которая может стать крупнейшей облачной российской компанией, оператор привлек инвестиции ВТБ в объеме 35 млрд рублей. Помимо того, что "Ростелеком" - крупнейший российских оператор дата-центров, компания наращивает экспертизу и клиентскую базу в сегменте обработки больших данных, что создает вспомогательный источник выручки от направления. Безусловный интерес вызывает возможное IPO компании на одной из глобальных бирж в перспективе 3-5 лет". "Ростелеком" - крупнейший игрок цифровизации государственных услуг, непременный участник проектов создания "умных" городов, транспортных сетей, информационной инфраструктуры здравоохранения, отмечается в аналитическом материале "Финама". Направлением на стыке цифровизации и информационной безопасности является биометрия. Хотя окончательный состав банков-партнеров пока не до конца ясен, экспертам очевидно, что "Ростелеком" продолжит развивать проект Единой биометрической системы. Такая система станет необходимой компонентой внедрения искусственного интеллекта третьей волны, широко использующей датчики. Следующее направление сегодняшнего агрессивного роста - это информационная безопасность. В более дальней перспективе растущим сегментом станет цифровая медицина. По мнению стратегов "Финама", ни одна другая российская компания TMT-сектора при выполнении этого плана не сумеет приблизиться к "Ростелекому" по объему выручки. При этом увеличивать CAPEX в ближайшие годы оператор не планирует. Одновременно компания намерена ежегодно увеличивать дивидендные выплаты не менее чем на 5% в годовом выражении, базируясь от стартовой точки в 5 рублей на обыкновенную и привилегированную акцию. На дивиденды будет аллоцировано не менее 50% чистой прибыли. "Основным фактором, сдерживающим рост стоимости акций "Ростелекома", является скепсис российских игроков фондового рынка в отношении возможности для госоператора заработать на создании цифровой экономики, а не только выполнить важные и нужные для государства задачи. Инвесторы скептичны в отношении перспектив роста капитализации и при размере дивидендов около 5 рублей на акцию не могут оценить бумаги значительно выше 100 рублей", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
18 октября 2021 года 19:07
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 19 октября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события: - число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в... читать дальше
.18 октября 2021 года 18:43
Финам" рекомендует покупать акции "Северстали" с целевой ценой 2022,76 руб. до осени 2022г, отмечается в комментарии инвесткомпании. "18 октября "Северсталь" раскрыла операционные результаты и финансовую отчетность по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021г. За 9 месяцев 2021 г. консолидированная... читать дальше
.18 октября 2021 года 18:20
КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с целевой ценой 3000 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании. "Выручка компании в III кв. 2021г выросла на 11,6% по сравнению с III кв. 2021г - до 542 млрд руб. на фоне расширения торговых площадей. По данным... читать дальше
.18 октября 2021 года 17:53
Возможен подъем котировок GDR Mail.ru до уровня 1600 рублей и даже до 1700 рублей за штуку в ближайшее время, при этом риски краткосрочной фиксации прибыли остаются, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Mail.ru на прошлой неделе сообщила о... читать дальше
.18 октября 2021 года 17:36
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" нейтрально оценивают долгосрочные перспективы котировок акций Goldman Sachs Group, сообщается в обзоре. "Выручка инвестбанковского подразделения Goldman Sachs за 3К21 в размере $3,7 млрд оказалась на 90% выше соответствующего среднего показателя компании за... читать дальше
.18 октября 2021 года 17:16
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют позитивную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и подтверждают рекомендацию "покупать" для его бумаг с прогнозной ценой на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "21 октября "НЛМК" представит... читать дальше
.18 октября 2021 года 16:52
Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 25 б.п. (до 7%) по итогам заседания в пятницу, 22 октября текущего года, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Несмотря на повышенный уровень инфляции и инфляционных ожиданий, на наш взгляд, на ближайшем заседании в пятницу регулятор... читать дальше
.18 октября 2021 года 16:35
Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний Halliburton Co. и Abbott Laboratories на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Halliburton представит во вторник, 19 октября, финансовую отчётность. Вероятно повышение прогнозов... читать дальше
.18 октября 2021 года 16:14
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги ПАО "Полюс" с целью 14900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: выше 13500 рублей, потенциальная доходность: 10,37%, стоп-приказ: 12890 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Затраты компании на добычу... читать дальше
.18 октября 2021 года 15:55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с целью $165 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26,7%, стоп-приказ: $119,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Совет директоров Qualcomm на предыдущей... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.