"Финам" рекомендует покупать обыкновенные акции Ростелекома с целью 119,6 руб

"Финам" рекомендует покупать обыкновенные акции "Ростелекома" с целевой ценой на конец года 119,6 руб. за штуку, что на 29,4% выше их текущей стоимости, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"ПАО "Ростелеком", выручка которого за 2020г (с учетом приобретенной Tele2) составила 546,9 млрд рублей (+15% к предыдущему году), приобрел статус крупнейшей российской компании TMT-сектора, максимально выигрывающей от перехода экономики на цифровые рельсы. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД) и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,4 млн, а платного ТВ "Ростелекома" - 10,8 млн пользователей. Количество абонентов мобильной связи, благодаря поглощению Tele2, составило 46,6 млн", - отмечают аналитики инвесткомпании.

На их взгляд, стратегия "Ростелекома" является стратегией роста в сочетании с прогрессивной дивидендной политикой. Поставленная цель - выручка 700 млрд рублей в 2025г - может быть достигнута при темпах прироста 5% благодаря активному развитию "цифровых" направлений.

"Наиболее крупное из цифровых направлений - это облачные технологии, - подчеркивают эксперты "Финама". - Для развития "РТК-ЦОД", которая может стать крупнейшей облачной российской компанией, оператор привлек инвестиции ВТБ в объеме 35 млрд рублей. Помимо того, что "Ростелеком" - крупнейший российских оператор дата-центров, компания наращивает экспертизу и клиентскую базу в сегменте обработки больших данных, что создает вспомогательный источник выручки от направления. Безусловный интерес вызывает возможное IPO компании на одной из глобальных бирж в перспективе 3-5 лет".

"Ростелеком" - крупнейший игрок цифровизации государственных услуг, непременный участник проектов создания "умных" городов, транспортных сетей, информационной инфраструктуры здравоохранения, отмечается в аналитическом материале "Финама". Направлением на стыке цифровизации и информационной безопасности является биометрия. Хотя окончательный состав банков-партнеров пока не до конца ясен, экспертам очевидно, что "Ростелеком" продолжит развивать проект Единой биометрической системы. Такая система станет необходимой компонентой внедрения искусственного интеллекта третьей волны, широко использующей датчики. Следующее направление сегодняшнего агрессивного роста - это информационная безопасность. В более дальней перспективе растущим сегментом станет цифровая медицина.

По мнению стратегов "Финама", ни одна другая российская компания TMT-сектора при выполнении этого плана не сумеет приблизиться к "Ростелекому" по объему выручки. При этом увеличивать CAPEX в ближайшие годы оператор не планирует. Одновременно компания намерена ежегодно увеличивать дивидендные выплаты не менее чем на 5% в годовом выражении, базируясь от стартовой точки в 5 рублей на обыкновенную и привилегированную акцию. На дивиденды будет аллоцировано не менее 50% чистой прибыли.

"Основным фактором, сдерживающим рост стоимости акций "Ростелекома", является скепсис российских игроков фондового рынка в отношении возможности для госоператора заработать на создании цифровой экономики, а не только выполнить важные и нужные для государства задачи. Инвесторы скептичны в отношении перспектив роста капитализации и при размере дивидендов около 5 рублей на акцию не могут оценить бумаги значительно выше 100 рублей", - указывают аналитики.

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