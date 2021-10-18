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18 октября 2021 года 12:55
Котировки нефтяных фьючерсов могут преодолеть уровень $86,8/барр. на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефтяных фьючерсов могут преодолеть уровень $86,8 за баррель Brent на текущей неделе, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent на прошлой неделе вновь достигли очередных максимумов с 2018 года, на вечер пятницы они торговались около $84,85/барр., - напоминают аналитики банка. - Позитив на прошлой неделе поддержал месячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), в котором были повышены прогнозы по росту спроса на нефть. Недельные данные по запасам в США хоть и показали сильнейший за 7 месяцев рост запасов нефти, но свидетельствовали о снижении запасов нефтепродуктов, что не позволило особо негативно воспринимать статистику от Минэнерго США". По мнению экспертов, помимо данных по запасам уже за эту неделю, на динамику на нефтяном рынке будет влиять и новостной фон со стороны предложения нефти. Так, на прошлой неделе сообщалось о том, что переговоры по иранской ядерной сделке возобновляются, и инвесторы будут следить за дальнейшими новостями о возможном снятии нефтяных санкций с Ирана. В центре внимания также будут призывы США нарастить добычу сверх плана ОПЕК+, которые вновь звучали на прошлой неделе. "Фьючерсы Brent в понедельник торгуются уже около $85,65/барр., и в целом пока сложно ожидать резкого падения нефтяных котировок без снижения цен на другие энергоносители. На этом фоне инвесторы будут следить за ситуацией на Европейском энергетическим рынке, на которую может повлиять использование "Северного потока - 2", который сегодня уже заполнили техническим газом. Пока рынок не ожидает кардинального изменения ситуация на рынке энергоносителей, и на этой неделе фьючерсы Brent могут попробовать преодолеть максимум 2018г года в $86,8/барр.", - прогнозируют аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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