"Финам" рекомендует покупать акции T-Mobile с целью $170

"Финам" рекомендует покупать акции T-Mobile US Inc. с целевой ценой $170 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 36% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале "Финама".

"Компания T-Mobile US Inc. входит в тройку крупнейших американских телекомов и считается лидером по скорости внедрения стандарта связи 5G. В основе инвестиционной идеи - ожидание, что именно 5G станет драйвером роста телекоммуникационной индустрии в этом десятилетии. Потребителями широкой полосы станут "умные" города и промышленность, "умные" транспорт и здравоохранение, а также 100 млрд подключенных сенсоров (интернет вещей)", - пишут эксперты инвесткомпании.

Выручка компании T-Mobile в 2020г составила $68,4 млрд, увеличившись на 54% в сравнении с результатом предыдущего года, что подтверждает эффект от успешного поглощения оператора Sprint. Выручка за последние 12 месяцев возросла до $79 млрд (летом соответствующий показатель составлял $77 млрд) Чистая прибыль за 2020г составляла $3 млрд, за последний год - $3,9 млрд.

"Стоимость акций компании T-Mobile выросла за год на 9% и составляет сейчас $124,6. Консенсус прогноз аналитиков, опрашиваемых Yahoo! Finance, вырос с летней оценки $166 до $170,8, диапазон оценок справедливой стоимости акции - от $129 до $250. Капитализация компании составляет $156 млрд. Отметим, что капитализация крупнейшего в индустрии телекома AT&T составляет сейчас $195 млрд. С начала этого года компания T-Mobile подешевела на 4,8%. Коэффициент EV/Revenue составляет 3,27, мультипликатор P/S равен 1,96. Чистый долг в объеме $60 млрд относительно выручки не столь велик, как у AT&T ($145 млрд) и Verizon ($107 млрд)", - отмечают аналитики "Финама".

По их мнению, мультипликатор P/E отражает высокие надежды рынка и составляет 40,1, а прогнозируемый - 35,2. Мультипликаторы снизились по сравнению с летними максимумами, поскольку пик ожиданий относительно волны роста, связанной с внедрением стандарта 5G, сменяется движением в сторону провала от несбывшихся ожиданий и последующего подъема на плато продуктивности, полагают стратеги инвесткомпании.

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