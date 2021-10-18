Рубль может достигнуть уровня 70 руб./$1 уже на текущей неделе - "Локо-Инвест"

Курс рубля по отношению к доллару может достигнуть уровня в 70 руб./$1 уже на текущей неделе, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Комбинация растущих цен на нефть, улучшения общего настроений на рынках и приближение налогового периода - ключевые причины укрепления рубля. Причин для изменения тренда пока не видим, особенно в преддверии заседания ЦБ в пятницу и основных налоговых выплат 25 и 28 октября. Чистая спекулятивная позиция по рублю на 12 октября (35% от общего числа позиций) немного уступала уровням предыдущих двух недель, но остаётся близкой к многомесячным максимумам. Несмотря на коррекцию в понедельник, следующий ориентир для рынка - отметка 70 руб./$1 - вполне может быть достигнута уже на текущей неделе", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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