Акции Johnson & Johnson, Netflix и Tesla будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Стартующий на следующей неделе сезон квартальной отчетности в США может обусловить сильные движения в акциях ряда компаний, в частности, Johnson & Johnson, Netflix и Tesla, говорится в комментарии эксперта BCS Express Оксаны Холоденко.

Фармкомпания Johnson & Johnson Inc. представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. "Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,23 на акцию. Это предполагает увеличение на 20,3% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза - EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный - 11%.Котировка на пятницу - $161,6. При позитивном сюрпризе акции могут вырасти в район $171-174", - указывает аналитик.

Стриминговая компания Netflix Inc. также представит отчетность во вторник, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,56 на акцию. На взгляд эксперта, это предполагает увеличение на 47% (г/г). "За последние четыре квартала было два позитивных сюрприза. Максимальный - 26,4%. Котировка на пятницу - $633. Бумаги начали снижаться от диагонального сопротивления $645. Есть риски спуска акций NFLX в район $595-570", - пишет Холоденко.

Производитель электромобилей Tesla Inc. представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. "Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,53 на акцию, - констатирует стратег инвесткомпании. - Это предполагает увеличение на 101% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза. Максимальный - 48%. Котировка на пятницу - $830. Ближайшая поддержка - $780. При продолжении рывка наверх акции могут двинуться в район $880".

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