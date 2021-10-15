"Финам" рекомендует покупать акции Microsoft с целью $354,31

"Финам" рекомендует покупать акции Microsoft с целевой ценой $354,31 за штуку за горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 21% от текущих уровней, отмечается в материале инвесткомпании.

"Ключевым фактором роста Microsoft Corp. являются масштабные инвестиции в новые разработки и технологии. Весной 2021г компания объявила о покупке разработчика ПО на основе искусственного интеллекта для распознавания речи Nuance Communications за $16 млрд. Кроме того, Microsoft совместно с General Motors вложила $2 млрд в стартап Cruise, который занимается разработкой беспилотных автомобилей и такси. Кроме того, компания подписала контракт с армией США на поставку 120 тысяч AR-устройств Hololens - контракт продолжительностью 10 лет принесет компании доход в размере $ 21,9 млрд", - напоминают эксперты "Финама".

Кроме того, финансовый отчет Microsoft по итогам IV квартала и 12 месяцев 2021 финансового года оказался лучше ожиданий и в очередной раз подтвердил, что компания прошла активный период пандемии COVID-19 без потерь. Годовая выручка расширилась в годовом выражении на 17,5% и достигла $168,1 млрд, а наибольшее увеличение доходов было зафиксировано в сегменте облачных сервисов (+29,9%). Выручка облачного сервиса Azure выросла в IV квартале на 51%. Показатели EBITDA и чистая прибыль по итогам года зафиксировали рост на 24,1% и 38,4% соответственно.

"Согласно прогнозам, облачный бизнес Microsoft останется лидирующим по темпам роста в ближайшие 2-3 года, - отмечают эксперты инвесткомании. - По данным аналитической компании Grand View Research, мировой рынок облачных вычислений в 2021г оценивается в $370 млрд, а к 2028г он может достичь $1,2 трлн при CAGR около 20%. Увеличение спроса на рынке облачных хранилищ позитивно отразится на финансовых результатах компании".

Как ожидается, в 2022 финансовом году выручка Microsoft увеличится в годовом выражении на 14,7%, EBITDA расширится на 17,8%, а EPS вырастет на 20,5% (средние темпы роста в секторе - 10,8%, 14,0% и 15,4% соответственно). Недавно компания объявила новую программу buyback в размере $60 млрд, подчеркивается в материале "Финама".

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