Пара доллар/рубль попытается уйти ниже отметки 71 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Пара доллар/рубль может попытаться уйти ниже отметки 71 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

По их мнению, на предстоящей неделе динамику рубля будет определять развитие ситуации на рынке нефти, статистика США, а также блок макростатистики Китая. По оценкам экспертов банка, ралли цен на нефть может незначительно замедлиться, а новости из КНР преподнести неприятные сюрпризы.

"Помимо внешних факторов, ожидаем решения ЦБ РФ по ключевой ставке, которая, по нашим оценкам, будет повышена на 0,5 п.п., что может укрепить позиции рубля. Мы считаем, что на следующей неделе пара доллар/рубль может попробовать уйти ниже отметки 71 руб., на фоне сохраняющегося роста аппетита инвесторов к риску, подкрепленного позитивными финансовыми отчетами американских компаний", - прогнозируют в ПСБ.

Аналитики напоминают, что по итогам прошедшей недели пара доллар-рубль опустилась ниже отметки 71,5 руб./$1, тем самым приблизившись к минимумам 2020г. Динамика рубля определялась благоприятной конъюнктурой на рынке нефти - котировки "черного золота" обновили свои трехлетние максимумы, приблизившись к отметке $85 за баррель Brent.

"Позитивный фон также создавал рост аппетита инвесторов к риску из-за позитивных результатов сезона отчетности США. Отдельно отметим рост объема торгов на валютном рынке, где формировался особый интерес к паре доллар/рубль. Из факторов риска отметим сохраняющийся высокий объем выкупа иностранной валюты по бюджетному правилу, а также возможное изменение настроений перед приближающимся заседанием ФРС", - пишут эксперты ПСБ.

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