.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4410-4480п - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 октября 2021 года 16:26
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4410-4480п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4410-4480 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс S&P 500 поднялся выше экспоненциальной скользящей средней, пробив вверх отметку 4380 пунктов. Восходящий тренд указывает на высокую вероятность достижения уровня 4460 пунктов", - отмечает аналитик Эркен Кичибаев. По мнению эксперта, участники рынка продолжат следить за публикацией отчетности банков, в частности, Goldman Sachs, и результатами представителей других секторов. По данным FactSet, показатели 80% из 35 компаний, входящих в S&P 500 и представивших отчеты за третий квартал, превзошли консенсус-прогнозы аналитиков. Для сравнения: в том же периоде 2019г, то есть задолго до пандемии, эта доля составляла лишь 75%, констатирует Кичибаев. На текущей неделе одним из ключевых драйверов роста стали сильные отчеты Morgan Stanley и Citigroup, а также некоторых представителей сегмента здравоохранения. Аналитик инвесткомпании ожидает продолжения этого тренда в ходе торгов пятницы. "Давление на котировки может оказать публикация слабых корпоративных результатов и макростатистики, - отмечает эксперт. - Инвесторов продолжает беспокоить перспектива дальнейшего ускорения инфляции из-за сбоев в цепочках поставок и резкого роста цен на энергоносители, так как это может побудить центральные банки начать сворачивание стимулирующих мер быстрее, чем было изначально запланировано". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
15 октября 2021 года 19:02
Стартующий на следующей неделе сезон квартальной отчетности в США может обусловить сильные движения в акциях ряда компаний, в частности, Johnson & Johnson, Netflix и Tesla, говорится в комментарии эксперта BCS Express Оксаны Холоденко. Фармкомпания Johnson & Johnson Inc. представит отчетность во... читать дальше
.15 октября 2021 года 18:37
"Финам" рекомендует покупать акции Microsoft с целевой ценой $354,31 за штуку за горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 21% от текущих уровней, отмечается в материале инвесткомпании. "Ключевым фактором роста Microsoft Corp. являются масштабные инвестиции в новые разработки и... читать дальше
.15 октября 2021 года 17:44
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 80,1 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "ММК" представил сильные операционные результаты за III квартал 2021г. Высокие цены реализации компенсируют... читать дальше
.15 октября 2021 года 17:22
"Финам" рекомендует покупать акции Salesforce.com Inc. с прогнозной ценой $322 на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Salesforce, лидирующей компании рынка SaaS, стоят сейчас $273,8. За год они подорожали на 2,5%, почти вернувшись к пиковому значению августа 2020г... читать дальше
.15 октября 2021 года 16:51
Цена акций Alcoa Corp. может вырасти на 16% в течение года, полагает аналитик BCS Express Валерий Емельянов. Эксперт указывает, что компания отчиталась лучше прогнозов, показав самый сильный отчет, как минимум, за пять лет: выручка составила $3,11 млрд против ожидаемых $2,93, прибыль на акцию... читать дальше
.15 октября 2021 года 16:06
"Финам" рекомендует покупать акции Qualcomm Inc. с прогнозной ценой $189,89 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 54,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы оптимистично оцениваем перспективы производителя процессоров Qualcomm... читать дальше
.15 октября 2021 года 15:46
Финрезультаты за 3К21 придадут импульс росту котировок акций Bank of America - "Инвестиционный банк Синара"
Опубликованная финансовая отчетность за 3К21 придаст импульс росту котировок акций Bank of America, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Опубликованные в четверг финансовые результаты Bank of America Corp. за 3К21 оказались высокими: чистая прибыль выросла на 58% г/г до $7,26 млрд... читать дальше
.15 октября 2021 года 15:21
"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group с целевой ценой 4940 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Операционные результаты Х5 вышли близко к нашим прогнозам, - указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке... читать дальше
.15 октября 2021 года 14:56
Sber CIB составил топ иностранных акций роста, имеющих листинг на Мосбирже. В него вошли TSMC, Uber, Zoom, Splunk, Square, Coinbase, Alteryx и Snap, говорится в комментарии инвестбанка. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) - крупнейший тайваньский производитель микропроцессоров по заказу... читать дальше
.15 октября 2021 года 14:28
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: 412 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что сильной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.