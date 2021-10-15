Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4410-4480п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4410-4480 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс S&P 500 поднялся выше экспоненциальной скользящей средней, пробив вверх отметку 4380 пунктов. Восходящий тренд указывает на высокую вероятность достижения уровня 4460 пунктов", - отмечает аналитик Эркен Кичибаев.

По мнению эксперта, участники рынка продолжат следить за публикацией отчетности банков, в частности, Goldman Sachs, и результатами представителей других секторов. По данным FactSet, показатели 80% из 35 компаний, входящих в S&P 500 и представивших отчеты за третий квартал, превзошли консенсус-прогнозы аналитиков. Для сравнения: в том же периоде 2019г, то есть задолго до пандемии, эта доля составляла лишь 75%, констатирует Кичибаев. На текущей неделе одним из ключевых драйверов роста стали сильные отчеты Morgan Stanley и Citigroup, а также некоторых представителей сегмента здравоохранения. Аналитик инвесткомпании ожидает продолжения этого тренда в ходе торгов пятницы.

"Давление на котировки может оказать публикация слабых корпоративных результатов и макростатистики, - отмечает эксперт. - Инвесторов продолжает беспокоить перспектива дальнейшего ускорения инфляции из-за сбоев в цепочках поставок и резкого роста цен на энергоносители, так как это может побудить центральные банки начать сворачивание стимулирующих мер быстрее, чем было изначально запланировано".

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