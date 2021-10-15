"Фридом Финанс" рекомендует покупать бумаги X5 Retail Group с целью 4940 руб

"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group с целевой ценой 4940 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Операционные результаты Х5 вышли близко к нашим прогнозам, - указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - C одной стороны, число открытий магазинов оказалось меньше ожидаемого. С другой - средний чек по наиболее значимым сегментам оказался ниже нашего прогноза. Продовольственная инфляция ускорилась до 8,1% (в среднем за третий квартал), а в сентябре подскочила до 9,21%. Рост происходил, во многом, за счет увеличения среднего чека. По итогам III квартала по сопоставимым магазинам он увеличился на 4,7%, а в наиболее значимом сегменте - на 5%. Сокращение объема продаж "Карусели" (на фоне закрытия и переформатирования магазинов) на 41,6% г/г было компенсировано ростом в других сегментах. Третий квартал подряд гипермаркеты принесли меньший вклад в выручку (6541 млн руб.), чем цифровые бизнесы (10660 млн)".

Эксперт ожидает, что по итогам года объем продаж в онлайн сегменте достигнет 41,4 млрд руб., в сегменте "Карусель" - 29,6 млрд руб. Компания отмечает негативные тенденции в отрасли: рост заработных плат на 8,8% и цен на продукты питания на 8,1%. В условиях действующего антимонопольного регулирования и планов Правительства усилить контроль за ценами, это, по мнению Ващенко, будет оказывать отрицательное влияние на рентабельность. Также в среднесрочном периоде вырастет стоимость долга в связи с повышением ключевой ставки.

"До публикации финансовых результатов мы не корректируем модель. Наши ожидания на третий квартал: EBITDA 68,5 млрд руб., прибыль 5,9 млрд. Сохраняем рекомендацию "покупать", цель - 4940 руб.", - заключает аналитик инвесткомпании.

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