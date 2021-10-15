Sber CIB составил топ иностранных акций роста, имеющих листинг на Мосбирже. В него вошли TSMC, Uber, Zoom, Splunk, Square, Coinbase, Alteryx и Snap, говорится в комментарии инвестбанка.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) - крупнейший тайваньский производитель микропроцессоров по заказу от глобальных разработчиков, таких как Nvidia, AMD и Broadcom. "Высокий спрос и перебои в поставках толкают цены на микропроцессоры вверх, а автомобильная промышленность обеспечит долгосрочный рост спроса на микропроцессоры (в среднем он составит 17% в год), так как электромобили и системы автономного вождения требуют большого количества электроники. Топ-5 разработчиков микропроцессоров для автомобилей последние 15 лет не наращивали капитальные затраты, поэтому не смогут обеспечить растущий спрос без помощи таких компаний, как TSMС", - пишут аналитики инвестбанка.

Uber Technologies (Uber) - интернет-сервис для заказа поездок и еды через мобильное приложение.

Акции Uber долгое время разочаровывали инвесторов, однако восстановление сегмента поездок и выход на положительный денежный поток поддержат акции, полагают в Sber CIB. На текущий момент Uber стоит дешевле сопоставимых компаний интернет-сектора. Прогнозируемый рост выручки компании в 2022г гораздо выше, чем в среднем по сектору, - 42% против 26%. Uber планирует выйти на положительный денежный поток в текущем году.

Zoom Video Communications (Zoom) - сервис для видеосвязи и конференц-зала. Название компании сейчас воспринимается как синоним удалённой работы. На взгляд экспертов, финансовый профиль Zoom - один из лучших среди аналогов в индустрии нового востребованного ПО, поэтому коррекция котировок компании в текущем году даёт хорошую возможность для входа в эти акции. Zoom стоит дешевле сопоставимых компаний.

Splunk Inc. - поставщик ПО для интеллектуальной обработки машинных данных. В связи с бурным ростом объёма машинных данных, генерируемых в любом бизнесе, необходимость их обработки будет становиться всё острее. "Тем не менее, в текущем году акции Splunk были под давлением. Компания переходит от продаж бессрочных лицензий к продажам облачного ПО по подписке (SaaS-модель), из-за чего искусственно занижается рост выручки по бухгалтерским правилам (выручка от подписки признаётся в качестве доходов будущих периодов). С ростом доли облачного продукта в структуре продаж годовой рост выручки компании должен ускориться с нынешних 3% до 20%", - прогнозируют стратеги Sber CIB.

Square Inc. - американская финтех-компания, предлагающая экосистему бизнес-решений для малого бизнеса (линейка Seller) и приложение CashApp для частных лиц. Снятие пандемийных ограничений, по мнению аналитиков, ускорит рост сегмента Seller, 86% продаж которого ранее приходилось на офлайн-каналы (сейчас 75%). Так, в 2022г его рост может составить 34% по сравнению с 2% в 2021г. В начале следующего года Square планирует завершить покупку австралийской компании AfterPay, что значительно расширит клиентскую базу Square и возможности для синергетического роста выручки.

Coinbase Global Inc. - американская платформа для сделок с криптовалютой и её хранения в цифровых кошельках. Coinbase пользуются более 68 млн частных лиц из 100 стран мира и около 9 тыс. институциональных клиентов. Акции компании дают возможность сделать ставку на сегмент криптовалют, не покупая их. Coinbase следует принципу "знай своего клиента" и активно сотрудничает с регулирующими органами США. Акции Coinbase стоят недорого по сравнению с бумагами традиционных бирж и других финтех-компаний, констатируют в Sber CIB.

Alteryx - американский поставщик ПО для анализа больших объёмов неструктурированных данных. Компания лидирует в сегменте "бизнес-аналитика самообслуживания", в котором конечные пользователи могут применять ПО самостоятельно, без помощи ИТ-специалистов. Клиентская база Alteryx насчитывает более 7 тыс. компаний. В текущем году акции Alteryx были под давлением. "Компания переходит к более краткосрочным контрактам без 30%-й скидки, это искусственно занижает рост выручки в бухгалтерской отчётности, - подчеркивают эксперты инвестбанка. - На текущих уровнях Alteryx стоит почти в два раза дешевле сопоставимых компаний. Коэффициент "стоимость бизнеса / прогноз по выручке за 2022 год" (EV/sales - 2022) у Alteryx составляет 8 против 16 в среднем для аналогов. При этом прогноз по темпам роста выручки Alteryx в 2022 году лишь на 25% ниже среднего по сектору (18% против 24%)".

Snap Inc. - американское приложение, объединяющее социальную сеть, площадку для создания и размещения видеоконтента с инструментами дополненной реальности (AR), для просмотра видео и сериалов, участия в мини-играх и совершения покупок. На взгляд экспертовSber CIB, Snap демонстрирует самый быстрый рост выручки в индустрии онлайн-рекламы среди американских компаний благодаря многолетним инвестициям в технологии, улучшению своего продукта и расширению функционала для пользователей и рекламодателей. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что выручка Snap в текущем году вырастет на 68%, а в следующем - на 47%. Конкурентное преимущество Snap - пользовательская аудитория в возрасте от 13 до 34 лет. В последнее время рекламодатели начали активную "охоту" за этой категорией из-за сложностей с её вовлечённостью в других социальных сетях.

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